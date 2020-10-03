Рух в меньшинстве отстоял ничью со Львовом (0:0) в рамках 5 тура украинской Премьер-лиги. Обзор матча читайте на "Футбол 24".

Львовские клубы ужасно начали сезон – перед стартом этого тура Львов и Рух замыкали турнирную таблицу, не одержав ни одной победы на двоих. "Горожане" вообще пропускали в среднем по 4 гола за матч. На неделе обе команды вылетели из Кубка Украины – Рух уступил Десне, а Львов проиграл Ворскле.

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Соперники разогревались постепенно. Первый удар случился аж на 10-й минуте, когда Фелипе прошел на дриблинге, а Кошман пробил над воротами. Вскоре уже сам Фелипе завершал атаку ударом головой после подачи с левого фланга.

Рух ответил аналогичным эпизодом – Климчук пробил над перекладиной с подачи Федорчука. В середине тайма "желто-черные" перехватили инициативу. Костику пришлось пару раз вступить в игру, однако голкипер Львова не имел никаких проблем с ударами Федорчука и Кухаревича.

На 34-й минуте "горожане" получили численное превосходство. Михоуби пасом из глубины бросил в прорыв Казлаускаса, а тот в спринтерской дуэли с защитниками Руха упал на газон. Арбитр показал сомнительную красную карточку Парамонову.

Оставшись в большинстве, Львов полностью взял игру под свой контроль. Лидером номинальных гостей выступал Игорь Кошман, который и сам остро бил, и создавал моменты для партнеров, и вообще был самым заметным на поле.

Бандура с помощью удачи сохранил свои ворота сухими до конца первого тайма, хотя атаковали его очень интенсивно. Выстрелы Кошмана и Шины полетели мимо, а с ударом Казлаускаса справился сам голкипер Руха.

Сразу после перерыва Рух попытался забить быстрый гол, но эта идея провалилась. Впрочем, "черно-желтые" выровняли игру – по крайней мере исчезли опасные моменты у их ворот. Львов долгое время не имел перспективных подходов. Все ограничивалось или дальними ударами (Айнсалу, Кошман, Клименчук), или забросами в штрафную площадь из глубины.

Львов наконец-то забил на 71-й минуте – Ныч затолкал мяч в сетку после неуверенной игры Бандуры, который плохо отбил удар Клименчука. Однако арбитры справедливо зафиксировали офсайд. Через несколько минут Казлаускас остро пробил со штрафного – заблокировал Федорчук. Затем после розыгрыша углового Ныч оказался перед чужими воротами, но с двух метров не попал в створ.

"Горожане" под занавес встречи доминировали, пытаясь вырвать победу, однако Рух отстоял нулевую ничью. А на последних секундах вообще едва не забил победный гол (Костик потянул сложный удар, а после срезки Кравчука мяч покатился у штанги). Львов набрал первое очко в чемпионате, но остался последним в УПЛ. Рух с двумя зачетными баллами также находится на дне турнирной таблицы.

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