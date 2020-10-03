Інгулець в очікуванні першої перемоги у чемпіонаті приймав Минай. Закарпатці також перебували в ненайкращому настрої після розгромів від Олімпіка та Динамо. Минулого сезону команди зустрічалися в Першій лізі – обидва матчі завершилися нічиїми, а суперники вийшли в еліту.

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Минай швидко відкрив рахунок. Нурієв, відгукуючись на подачу з лівого флангу, впав у чужому штрафному майданчику в боротьбі з Козаком. Арбітр призначив пенальті, а сам Нурієв зразково виконав вирок.

Інгулець отримав м'яч під свій контроль, але просто не розумів, що з ним робити. Кожен перехід через центр поля давався підопічним Сергія Лавриненка дуже важко. Натомість гості старалися оперативно будувати атаки і хоча б доходили до штрафного майданчика. Завершував їх переважно Кожанов, однак удари ветерана легко брав голкіпер.

В Інгульця тривалий час не було навіть натяку на момент – єдиний пристойний удар нівелював офсайд. Втім, на 34-й хвилині "червоно-жовті" все ж побудували хорошу атаку: діагональ на правий фланг, удар у ближній кут, жахливий сейв Поповича. Січінава увірвався на добивання та впав після фолу Маткобожика. Пенальті – Січінава з "точки" був безпомилковим.

На перерву команди пішли за рахунку 1:1, хоча з гри не створили майже нічого. Арбітр Микола Балакін врятував результативність своїми свистками. На старті другого тайму інтенсивніше атакував Інгулець, але все одно жовтих карток було більше, ніж ударів по воротах. Пиняшко догрався – за сім хвилин отримав два "гірчичники" та залишив Минай у меншості.

Отримавши кількісну перевагу, Інгулець почав підтискати гостей. Супершанс виник у Січінави – партнери вивели грузина сам на сам з Поповичем, однак голкіпер дивом перевів м'яч на кутовий. З цього ж корнера Січінава отримав ще одну нагоду, але програв чергову дуель воротарю Миная – удар головою прямо в руки Поповичу.

Інгулець продовжував домінувати: Сергій Лавриненко підсилив атаку замінами, а його хлопці невтомно шукали підходи до воріт Миная. Мішуренко раз по раз виходив на ударну позицію – спершу зарядив по горобцях, потім відгукнувся на класний пас з глибини і проштовхнув повз Поповича (Маткобожик виніс м'яч з лінії воріт).

Минай все ж вистояв нічию. За підсумками 5 турів в обох команд по 4 очки, хоча закарпатці мають гру в запасі. Жоден з новачків УПЛ не може піднятися у верхню частину турнірної таблиці.

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