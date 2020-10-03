Игор Йовичевич неделю назад дебютировал во главе СК Днепр-1, потерпев разгром в Александрии, однако в рамках Кубка его подопечные прошли Горняк-Спорт – хотя для этого пришлось сыграть 120 минут и пропустить три гола. Теперь хорват дебютировал на Днепр Арене – во время работы в Карпатах он здесь лишь проигрывал, поэтому сегодня можно было прервать традицию. Тем более, что клуб усилился Игнатенко и Пихалёнком – Даниил попал в основу, а Александр ждал своего шанса в запасе. В соперниках была Ворскла, которая вместе с Динамо возглавляла турнирную таблицу и в новом сезоне ещё не знала поражений.

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СК Днепр-1 начал с высокого прессинга, однако первый удар в матче нанесли полтавчане – Пердута на 5-й минуте качнул защитника на правом краю штрафной и выкатил пас на Кулача, но его слабый выстрел парировал Сарнавский. Ворскла продолжала пристреливаться с дистанции, днепровцы владели инициативой, но в целом игра успокоилась уже к 10-й минуте. Тем более неожиданным оказался гол на 14-й: после вбрасывания из аута Когут развернулся и классно забросил мяч на дальнюю штангу, а Назаренко замкнул с минимальной дистанции – 1:0!

Очень быстро СК Днепр-1 мог забить и второй гол. Так, на 17-й минуте Ризнык едва не потерял мяч на линии ворот под прессингом Довбика, а на 19-й шикарная диагональ от Игнатенко на левый край штрафной завершилась ударом Цурикова с лёту – Ризнык спас. Казалось, что вот-вот Ворскла развалится под давлением хозяев, но постепенно игра сбилась на позиционную борьбу. Подопечные Игоря Йовичевича всё равно выглядели лучше, несколько раз подловив ворсклян на контратаках, но острых моментов уже не возникало. У гостей их также не было, однако на 42-й минуте им удалось наказать соперника за расточительность: Кане классной передачей нашёл на правом фланге штрафной Пердуту, а Игорь сразу же навесил на голову Кулача – в этот раз Влад пробил сильно. 1:1! Именно с этим счётом команды и ушли отдыхать.

После перерыва Юрий Максимов снял с игры Ребенка, бросив в бой Щербака, а тот уже через две минуты сбросил мяч под удар Кане метров с 20-ти – Ибрахим попал в руку Дубинчаку. Это был бы гарантированный пенальти, однако днепровцев спас VAR, заметивший офсайд у Щербака перед обводки с Кане.

Этот момент задал тон второму тайму. У СК Днепр-1 стало больше фолов, на жёлтые сели Дуглас и Игнатенко, а последний ещё и небольшое повреждение получил – его сменил Булеца. Из моментов хозяева имели только два удара с дистанции, один из которых заблокировал Яворский. У Ворсклы не было и того, однако полтавчане явно добавили в сравнении с первым таймом. Игор Йовичевич понимал этот факт, бросив в бой центрбека Сватка вместо Тейлора, но получилось только хуже: на 66-й минуте Кане получил мяч в центре, легко переиграл Батагова, ворвался в штрафную и прошёл сквозь Сватка, после чего пробил в дальний угол – 1:2!

На 74-й минуте СК Днепр-1 ещё и в меньшинстве остался результате двух подряд фолов Цурикова за несколько секунд. Решение по второму нарушению было неоднозначным, но на 81-й минуте арбитр Юрий Иванов в похожем эпизоде ​​выписал вторую желтую Скляру – составы сравнялись. Между этими эпизодами опасных моментов не возникало (кроме выстрела Кане с центра поля над воротами), но были замены – Игор Йовичевич вместо Батагова и Когута бросил в бой Кравченко и Ди Франко. В эндшпиле встречи ожидался навал хозяев. Юрий Максимов осмотрительно добавил к обороне Опанасенко.

СК Днепр-1 очень хотел зацепиться за очко, однако моментов в концовке им создать не удавалось. Ворскла сбивала темп и заставляла нервничать, даже организовав небольшую потасовку и оставшись без Кане на 90+4-й минуте. Впрочем, полтавчане поплатились за свою пассивность в контратаках через минуту: Булеца после розыгрыша штрафного протянул мяч и метров с 22-х мощно пробил с отчаяния – Ризнык не видел удара, поэтому мяч спокойно залетел в ворота. 2:2! Финальный свисток зафиксировал боевую ничью.

Таким образом, СК Днепр-1 продлил безвыигрышную серию в чемпионате до пяти матчей. В активе команды Игоря Йовичевича теперь два очка – команда поднялась на двенадцатую позицию. Ворскла же, набрав 11 зачётных баллов, хотя бы на сутки единолично возглавила турнирную таблицу.

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