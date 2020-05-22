Минай уступил Львову в драматичной перестрелке

Львов смог преодолеть сопротивление Миная в первом спарринге после двухмесячной паузы.

Товарищеский матч

Минай – Львов – 2:3

Голы: Стасюк, 20, Нуриев, 73, (пен.) – Альваро, 44, Шина, 70, Ренан, 85

Стасюк вывел Минай вперед в середине первого тайма, однако Альваро за минуту до перерыва восстановил равновесие. Команды решили не форсировать события вплоть до 70 минуты, с которой начались настоящие качели.

Александрия победила Ворсклу в сверхрезультативном спарринге с 6 голами

Нуриев с пенальти молниеносно ответил на гол Шины. Последнее слово все же было за Львовом – Ренан своим точным ударом присоединился к двум другим бразильцам Львова, оформив итоговые 2:3 в пользу "горожан".

Напомним, Львов перед остановкой сезона занимал девятое место УПЛ. Минай шел третьим в Первой лиге, также команда Василия Кобина пробилась в полуфинал Кубка Украины, где должна встретиться с Динамо.

Динамо – Рух: чемпиона мира наказывают, (не)приятный сюрприз, слабая игра с клубом Первой лиги, 3 динамовца без замен