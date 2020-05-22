Минай поступився Львову в драматичній перестрілці

Львів зміг здолати опір Миная у першому спарингу після двомісячної паузи.
Товариський матч
Минай – Львів – 2:3
Голи: Стасюк, 20, Нурієв, 73, (пен.) – Альваро, 44, Шина, 70, Ренан, 85
Стасюк вивів Минай вперед в середині першого тайму, однак Альваро за хвилину до перерви відновив рівновагу. Команди вирішили не форсувати події аж до 70 хвилини, з якої розпочалися справжні гойдалки.
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Нурієв з пенальті блискавично відповів на гол Шини. Останнє слово все ж було за Львовом – Ренан своїм точним ударом приєднався до двох інших бразильців Львова, оформивши підсумкові 2:3 на користь "містян".
Нагадаємо, Львів перед зупинкою сезону посідав дев'яту сходинку УПЛ. Минай йшов третім в Першій лізі, також команда Василя Кобіна пробилася до півфіналу Кубка України, де повинна зустрітися з Динамо.
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