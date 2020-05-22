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Александрия победила Ворсклу в сверхрезультативном спарринге с 6 голами

16:48 108 Читати українською
Александрия победила Ворсклу в сверхрезультативном спарринге с 6 голами
Александрия – Ворскла / Сайт хозяев

Александрия и Ворскла устроили настоящую перестрелку в очном контрольном матче.

Товарищеский матч

Александрия – Ворскла 4:2

Голы:? – Ребенок, Опанасенко

Хозяева выиграли оба тайма со счетом 2:1. Сначала Александрия вышла вперед, однако Павел Ребенок удачно сыграл на добивании и сравнял счет. Перед перерывом команда Владимира Шарана возобновила свое преимущество.

Вторая половина была относительно спокойной до 81 минуты. Именно на ней защитник Евгений Опанасенко забил свой дебютный мяч за Ворсклу, дав надежду на положительный результат. Впрочем, представитель верхней шестерки УПЛ был против. Александрия успела ответить двумя точными ударами перед финальным свистком и вырвать победу в домашнем спарринге – 4:2.

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