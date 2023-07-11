Полузащитник Сергей Панасенко присоединился к Минаю и подписал контракт на один год, сообщает пресс-служба закарпатцев.

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Прошлый сезон хавбек отыграл за Металлист – 25 матчей, 3 гола и 2 ассиста. Харьковчане вылетели из УПЛ, однако 31-летний Панасенко быстро нашел себе новый клуб на уровне элиты. Минай без особых проблем финишировал восьмым.

Напомним, еще во время выступлений за Верес Панасенко получил известность благодаря чрезвычайно вдохновенному исполнению гимна Украины.

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