Защитник Шахтера Андрей Булеза остается в Минае, сообщает официальный сайт "лис".

Минай подписал новые контракты с двумя игроками

19-летний футболист будет выступать за команду Владимира Шарана в следующем сезоне на правах аренды.

Напомним, Булеза – воспитанник Академии Шахтера. В 2021-м и 2022-м годах проходил межсезонную подготовку с первой командой "горняков", но так и не сыграл за нее. В марте 2023-го был арендован Минаем, за который и дебютировал в УПЛ, став самым молодым игроком закарпатцев в элитном дивизионе (вышел на поле в возрасте 19 лет 1 месяца и 9 дней). В прошлом сезоне провел за "лис" 14 матчей и отметился 1 ассистом.

Его контракт с Шахтером действует до 30 июня 2024 года. Transfermarkt оценивает игрока в 400 тысяч евро.

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