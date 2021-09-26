Полузащитник Вереса Сергей Панасенко очень серьезно относится к исполнению государственного гимна.

Перед матчем против Шахтера 29-летний игрок ровенчан затянул на весь НСК Олимпийский.

Шахтер – Верес – 4:1 – видео голов и обзор матча

Другие футболисты Вереса исполняли гимн значительно скромнее или вообще молчали. Потом Панасенко отличился и на поле, отдав ассист на Пасича. Правда, это не спасло новичка УПЛ от поражения 1:4.

Напомним, с начала текущего сезона все клубы УПЛ обязаны наносить на форму лозунги "Слава Украине" и "Героям Слава".

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