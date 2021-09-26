Хавбек Вереса вдохновенно кричал гимн Украины перед матчем против Шахтера – яркое видео
06:00 - Читати українською
Полузащитник Вереса Сергей Панасенко очень серьезно относится к исполнению государственного гимна.
22’ Роман Мирошник
55’ Тете
79’ Марлос
87’ Лассина Траоре
Геннадий Пасич 30’
22’ Роман Мирошник
30’ Геннадий Пасич
55’ Тете
79’ Марлос
87’ Лассина Траоре
Перед матчем против Шахтера 29-летний игрок ровенчан затянул на весь НСК Олимпийский.
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Другие футболисты Вереса исполняли гимн значительно скромнее или вообще молчали. Потом Панасенко отличился и на поле, отдав ассист на Пасича. Правда, это не спасло новичка УПЛ от поражения 1:4.
Напомним, с начала текущего сезона все клубы УПЛ обязаны наносить на форму лозунги "Слава Украине" и "Героям Слава".
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