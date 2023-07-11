Гравці Металіста продовжують знаходити собі нові команди в УПЛ.

Півзахисник Сергій Панасенко приєднався до Миная і підписав контракт на один рік, інформує прес-служба закарпатців.

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Минулий сезон хавбек відіграв за Металіст – 25 матчів, 3 голи та 2 асисти. Харків'яни вилетіли з УПЛ, проте 31-річний Панасенко швидко знайшов собі новий клуб на рівні еліти. Минай без особливих проблем фінішував восьмим.

Нагадаємо, ще в часи виступів за Верес Панасенко здобув популярність завдяки надзвичайно натхненному виконанню гімну України.

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