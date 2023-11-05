В матче 13-го тура УПЛ Ворскла на выезде разошлась миром с Минаем (0:0). Читайте отчет об игре на "Футбол 24".

Минай в статусе худшей команды УПЛ под проливным дождем и шквальным ветром принимал Ворсклу. Подопечные Владимира Шарана до сих пор не знали вкуса побед, поэтому каждая следующая игра в случае успеха могла стать исторической для закарпатцев. Полтавчане в свою очередь в последний раз добывали три очка еще четыре тура назад, когда сенсационно одолели Шахтер. Скрипнику и Ко очень хотелось прервать затяжную серию без побед, и Минай был более чем достойным для этого соперником.

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Уже на 33-й секунде Степанюк выцарапал мяч у защитника хозяев и пробивал в дальний угол – мимо стойки. В ответ Твердохлеб с разворота стрелял из пределов штрафной после ошибки Пердуты – неточно.

Вскоре Фелипе нашел на дальней штанге Кане, а малиец отдал под удар Скляру. Выстрел выдался неточным, хотя игрок Ворсклы успел залезть в офсайд. В середине тайма Одарюк убежал по правому флангу и прострелил в штрафную – никто из партнеров не сумел замкнуть. Немчанинов вторым темпом издали пробил выше. Впоследствии Юрченко с углового пытался закрутить в ворота, но Бандура забрал.

На 40-й минуте Твердохлеб решился на удар с линии штрафной – мимо стойки. Шаран бурно отреагировал на попытку Егора, ведь тот мог выкатить на свободного партнера и эпизод мог бы завершиться голом.

После перерыва Ралюченко едва не открыл счет, пробивая под перекладину, но Исенко в сумасшедшем прыжке перевел на угловой. Впоследствии Скляр отдал под удар Степанюку, которого откровенно упустил Одарюк – тот пробил мимо ворот. Вскоре он же пробивал в дальний угол и только стойка спасла Минай.

Погода продолжала вносить свои коррективы – игроки падали, скользили, а игра все больше напоминала водное поло.

На 70-й минуте закарпатцы всем составом требовали пенальти за игру рукой Хрипчука. Арбитр долго советовался с VAR, но одиннадцатиметровый не назначил. Петько имел шанс со стандарта, но не нашел ничего лучше, чем проверить на прочность стенку из полтавчан.

За 5 минут до завершения матча Мельник в собственной штрафной нечаянно зацепил мяч рукой – при падении на газон он подставлял руку, и в этот момент сфера попала в нее. Арбитр после консультаций с ассистентами пошел смотреть VAR. Как следствие, назначил пенальти и дал красную карточку Скляру за фол в предыдущем эпизоде. Степанюк с отметки пробил... мимо ворот.

Ничья принесла Минаю 6 очков и оставила на последней строчке турнирной таблицы УПЛ, Ворскла с 15-ю пунктами девятая.

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