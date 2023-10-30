Журналист Владимир Зверов прокомментировал непростую ситуацию в Минае, где есть недопонимание между игроками и наставником – Владимиром Шараном.

"После матча Минай – Верес было, я так понимаю, было подтверждение, что Минай погасил долги, которые были за сентябрь по зарплате. Другое дело, что уровень исполнителей, которые есть у Шарана... Сможет ли он с ними вылезти со дна турнирной таблицы?

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К сожалению, проблем очень много и на поле они проявляются. Проявляются по тому, что происходит за полем, поскольку не все хорошо, насколько я слышал, моментами у Шарана с ветеранами команды.

Были проблемы после игры с Полесьем (1:2) и все это получилось даже публичным, когда Вишневский не забил в конце матча и Шаран с ним ссорился прямо на поле. Такая же история, насколько я слышал, с другими игроками команды", – поделился Зверов на YouTube-канале ПроФутбол Digital.

Напомним, что Минай еще не одержал ни одной победы в сезоне, занимая последнее место в УПЛ с 5 очками в активе.

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