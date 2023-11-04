ЛНЗ и Колос сыграли в 13-м туре УПЛ (1:1). Счет и обзор матча 4 ноября 2023 года читайте на "Футбол 24".

Из-за масштабной воздушной тревоги на территории всей Украины матч в Черкассах начался с существенным опозданием – почти в 16:00 вместо начальных 13:00. Старт игры получился не слишком удачным для команды Дулуба, быстро потерявшей Ивана Калюжного из-за травмы. Вместо него вышел Денис Олейник.

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На 13-й минуте мог забивать Денис Безбородько. Помешал Герман Пеньков, который выдал суперсейв. ЛНЗ ответил ударом Шестакова, который опередил своего же партнера, но головой пробил неудачно.

Но на 20-й минуте Сергей Шестаков исправился. Муравский в борьбе с Богдановым сумел сбросить мяч головой, а Шестаков из пределов вратарской открыл счет. До перерыва Колос мог сравнить после удара Мякушко, мощно приложившегося со штрафного. Мимо девятки. Не попал и Бурда, замыкавший подачу с углового. В конце концов, первый тайм завершился минимальной победой ЛНЗ.

На старте второй половины Стасюк мог удвоить преимущество черкасской команды, однако Фесюн отразил его непростой удар. Второго гола пришлось ждать до 78-й минуты. Герман Пеньков сфолил против Болбата в пределах штрафной. Желтая карточка и пенальти. Милько уверенно реализовал 11-метровый и сравнял счет.

1:1 – Колос довел беспроигрышную серию в УПЛ до семи матчей, набрал 17 очков и поднялся на 7 место. Команда Ярослава Вишняка обошла Динамо, у которого 16 пунктов. ЛНЗ набрал 13 баллов и занимает 10 место турнирной таблицы УПЛ.

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