Минай расторг контракт с помощником Шарана – он выводил команду на скандальный матч против Шахтера
Минай сообщил о кадровых изменениях в тренерском штабе.
Контракт Николая Цымбала разорван по обоюдному согласию, информирует пресс-служба клуба. Решение было принято еще до старта сезона, однако публично сообщили только сейчас.
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Цымбал работал в Минае еще тогда, когда структура клуба ограничивалась только ДЮСШ. За это время в разные годы занимал должности тренера в молодежной и первой командах закарпатцев. Цымбал часто исполнял обязанности временного главного тренера, в частности именно он выводил Минай на скандальный матч против Шахтера в мае 2021 года. Тогда закарпатцы закрылись в раздевалке и не хотели выходить на игру, но через полчаса появились (поражение 0:4).
Напомним, Минай под руководством Шарана начал новый сезон с поражения Александрии (1:2) и ничьей против Колоса (1:1).
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