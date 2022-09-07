Контракт Николая Цымбала разорван по обоюдному согласию, информирует пресс-служба клуба. Решение было принято еще до старта сезона, однако публично сообщили только сейчас.

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Цымбал работал в Минае еще тогда, когда структура клуба ограничивалась только ДЮСШ. За это время в разные годы занимал должности тренера в молодежной и первой командах закарпатцев. Цымбал часто исполнял обязанности временного главного тренера, в частности именно он выводил Минай на скандальный матч против Шахтера в мае 2021 года. Тогда закарпатцы закрылись в раздевалке и не хотели выходить на игру, но через полчаса появились (поражение 0:4).

Напомним, Минай под руководством Шарана начал новый сезон с поражения Александрии (1:2) и ничьей против Колоса (1:1).

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