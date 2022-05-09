Сергея Станиславовича не стало накануне 8 мая. Прощание с ним состоится 10 числа в селе Минай. Начало – в 13:00, говорится в заявлении на странице Миная в Facebook.

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Причины смерти не уточняются. Рущаку в декабре 2021-го исполнился 61 год. Минай выразил соболезнования родным и близким умершего, охарактеризовав своего уже бывшего сотрудника как верного друга, энергичного наставника и человека, любившего свою работу.

Напомним, в досрочно завершенном сезоне УПЛ 2021/22 Минай занял предпоследнее 15 место, но должен остаться в элите, ведь ожидается, что ни одна команда не покинет высший дивизион украинского футбола.

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