Сергія Станіславовича не стало напередодні, 8 травня. Прощання з ним відбудеться 10 числа в селі Минай. Початок – о 13:00, йдеться у заяві на сторінці Миная у Facebook.

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Причини смерті не уточнюються. Рущаку у грудні 2021-го виповнився 61 рік. Минай висловив співчуття рідним і близьким померлого, охарактеризувавши свого вже колишнього працівника як вірного друга, енергійного наставника і людину, яка любила свою роботу.

Нагадаємо, у достроково завершеному сезоні УПЛ 2021/22 Минай посів передостаннє 15 місце, але повинен залишитися в еліті, адже очікується, що жодна команда не покине вищий дивізіон українського футболу.

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