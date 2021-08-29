Шахтер после тяжелого поединка против Монако приехал в Ужгород, чтобы завершить успешную неделю победой над Минаем. Никто не давал закарпатцам шансов хотя бы на нулевую ничью, хотя подопечные Роберто Де Дзерби неоднократно демонстрировали проблемы со взломом украинских "автобусов". От "горняков" ожидалась лёгкая победа на классе – другого команда не могла себе позволить, ведь отставание от Динамо достигло четырёх очков. Да и в день Шахтера допускать осечку было недопустимо.

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Впрочем, матч оказался не таким простым, как ожидали дончане. Практически сразу они остались в меньшинстве в результате двух фолов Марлона – на 9-й минуте бразилец получил предупреждение за отмашку против Селезнёва (откровенно нарисованную Женей), а на 15-й он же заблокировал прорыв Ахмедзаде по правому флангу. Екатерина Монзуль без колебаний показала центрбеку вторую жёлтую. Роберто Де Дзерби пришлось снимать с игры Тете, выпустив на поле Витао.

Как Марлон заработал первую желтую

Минай за этот период не допустил ни одного момента у своих ворот, кроме неточного замыкания углового в исполнении Кривцова. Казалось, что в большинстве закарпатцам будет проще держать "нули", однако именно после удаления гости начали обострять. В частности, на 19-й минуте Соломон со стандарта закрутил мяч в правый нижний угол (Кучер парировал), а на 20-й Траоре принял передачу за спину Горину и пробил мимо голкипера – впрочем, сфера прошла рядом с дальней штангой! Минай огрызнулся прорывом Лиховидько на левый край штрафной с неуклюжим ударом во внешнюю сторону сетки.

В целом, матч выглядел равным, но инициатива оставалась за "горняками" – и они всё настойчивее лезли вперёд (что неудивительно). За эту настойчивость команда и была вознаграждена: на 32-й минуте Траоре получил пас от Соломона и упал в штрафной – нападающего сбил Векляк. Екатерина Монзуль назначила пенальти, а Траоре сам же его реализовал. 0:1.

Минай сразу после пропущенного гола пошёл вперёд, едва не заработав пенальти в ответ. Эпизод оказался очень противоречивым: Ахмедзаде получил передачу на край штрафной и на замахе убирал Витао, упав после контакта с ногой бразильца. Повторы чётко показывали касание бутсы к колену нападающего, однако насколько контакт был серьёзным? Это знают только участники столкновения, а Екатерина Монзуль, несмотря на длительные споры и выход врачей на поле, на "точку" не указала.

Перед свистком на перерыв интрига относительно финального результата могла быть закрыта Соломоном. Помощниками в этом деле выступили Гончар и Векляк, которые не разобрались с мячом перед собственной штрафной – Манор же, обокрав их, пробил в ближний угол. Штанга спасла Минай! В итоге, отдыхать команды отправились при минимальном преимуществе "горняков".

Второй тайм нельзя было назвать откровенно скучным (хотя бы из-за интригующего счёта), однако моментов в нём долгое время не возникало. В стартовые 25 минут закарпатцы сумели создать всего один слабенький удар головой в сторону ворот в исполнении Синегуба, а Шахтер ответил простеньким выстрелом Антонио из зоны перед штрафной площадкой – в обоих случаях голкиперы спокойно поймали мяч. Тренеров такое развитие событий не устраивало, поэтому на 70-х минутах они провели замены. Роберто Де Дзерби выпустил Судакова и Майкона, а Василий Кобин усилил атаку Байдалом и Вишневским.

Минай после этих решений тренерского штаба усилил активность перед чужой штрафной. Уже на 74-й минуте Синегуб поймал отскок и пробил метров с 22-х над воротами. На 76-й же хозяева неожиданно сравняли: Вишневский пошёл в штрафную и спиной подрезал подачу с правого фланга на Ахмедзаде, а Рустам головой замкнул в дальний угол – 1:1! Ещё через четыре минуты нападающий мог и дубль оформить, полетев за навесом на ближнюю штангу, однако он и к мячу не успел, и неудачно приземлился.

Шахтер откровенно растерялся. Некоторое время после пропущенного гола Минай выглядел даже активнее "горняков". Роберто Де Дзерби сделал отчаянную попытку спасти победу, выпустив Сикана и Корниенко, однако даже чего-то похожего на финальный штурм гости организовать не смогли. На последних секундах они ещё и вдевятером остались – красную а неспортивное поведение получил Додо. У хозяев за грубый фол удалили Кулиева.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал сенсационную ничью! Динамо отрывается от Шахтера на три зачётных балла.

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