Шахтар після важкого поєдинку проти Монако приїхав до Ужгорода, аби завершити успішний тиждень перемогою над Минаєм. Ніхто не давав закарпатцям шансів бодай на нульову нічию, хоча підопічні Роберто Де Дзербі неодноразово демонстрували проблеми зі зламом українських "автобусів". Від "гірників" очікувалась легка перемога на класі – іншого команда не могла собі дозволити, адже відставання від Динамо досягнуло чотирьох очок. Та і на день Шахтаря допускати осічку було неприпустимо.

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Втім, матч виявився не таким простим, як очікували донеччани. Практично одразу вони залишились у меншості внаслідок двох фолів Марлона – на 9-й хвилині бразилець отримав попередження за відмашку проти Селезньова (яку Євген відверто намалював), а на 15-й він же заблокував прорив Ахмедзаде правим флангом. Катерина Монзуль без вагань показала центрбеку другу жовту. Роберто Де Дзербі довелося знімати з гри Тете, випустивши на поле Вітао.

Як Марлон заробив першу жовту

Минай за цей період не допустив жодного моменту біля власних воріт, окрім неточного замикання кутового у виконанні Кривцова. Здавалося, що у більшості закарпатцям буде простіше тримати "нулів", однак саме після вилучення гості почали загострювати гру. Зокрема, на 19-й хвилині Соломон зі стандарту закрутив м'яч у правий нижній кут (Кучер парирував), а на 20-й Траоре прийняв передачу за спину Горіну й пробив повз голкіпера – втім, сфера пройшла поруч з дальньою стійкою! Минай огризнувся проривом Лиховидька на лівий край штрафного з неоковирним ударом у зовнішній бік сітки.

В цілому, матч виглядав рівним, але ініціатива залишалася за "гірниками" – і вони настирніше лізли вперед (що й не дивно). За цю настирність команда була винагороджена: на 32-й хвилині Траоре отримав пас від Соломона й впав у карному майданчику – нападника збив Векляк. Катерина Монзуль призначила пенальті, а Траоре сам же його і реалізував. 0:1.

Минай одразу після пропущеного голу пішов уперед, ледь не заробивши пенальті у відповідь. Епізод виявився дуже суперечливим: Ахмедзаде отримав передачу на край штрафного й на замасі прибирав Вітао, впавши після контакту з ногою бразильця. Повтори чітко показували дотик бутси до коліна нападника, однак наскільки він був серйозним? Це знають лишень учасники зіткнення, а Катерина Монзуль, попри тривалі суперечки й вихід лікарів на поле, на "позначку" не вказала.

Перед свистком на перерву інтрига щодо фінального результату могла бути закрита Соломоном. Помічниками в цій справі виступили Гончар і Векляк, які не розібралися з м'ячем перед власним штрафним – Манор же, обікравши їх, пробив у ближній кут. Стійка врятувала Минай! У підсумку, відпочивати команди відправились за мінімальної переваги "гірників".

Другий тайм не можна було назвати відверто нудним (хоча б через інтригуючий рахунок), однак моментів у ньому довгий час не виникало. У стартові 25 хвилин закарпатці зуміли створити всього один слабенький удар головою в бік воріт у виконанні Синьогуба, а Шахтар відповів простеньким пострілом Антоніо із зони перед карним майданчиком – в обох випадках голкіпери спокійно спіймали м'яч. Тренерів такий розвиток подій не влаштовував, тож на 70-х хвилинах вони провели заміни. Роберто Де Дзербі випустив Судакова й Майкона, а Василь Кобін посилив атаку Байдалом і Вишневським.

Минай після цих рішень тренерського штабу посилив активність перед чужим штрафним. Вже на 74-й хвилині Синьогуб спіймав відскок і пробив метрів з 22-х над воротами. На 76-й же господарі несподівано зрівняли рахунок: Вишневський пішов у карний майданчик і спиною підрізав подачу з правого флангу на Ахмедзаде, а Рустам головою замкнув у дальній кут – 1:1! Ще за чотири хвилини нападник міг і дубль оформити, полетівши за навісом на ближню стійку, однак він і до м'яча не встиг, і невдало приземлився.

Шахтар відверто розгубився. Деякий час після пропущеного голу Минай виглядав навіть активніше за "гірників". Роберто Де Дзербі зробив відчайдушну спробу врятувати перемогу, випустивши Сікана й Корнієнка, однак навіть чогось схожого на фінальну навалу гості організувати не змогли. На останніх секундах вони ще й вдев'ятьох залишились – червону отримав Додо за неспортивну поведінку. У господарів за грубий фол вилучили Кулієва.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував сенсаційну нічию! Динамо відривається від Шахтаря на три залікових бали.

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