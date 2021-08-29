Поединок Минай – Шахтер начался неудачно для Роберто Де Дзерби, ведь его команда уже на 15-й минуте осталась в меньшинстве. Марлон получил две желтые карточки от Екатерины Монзуль и вынужден был уйти с поля.

Шахтер в меньшинстве расписал сенсационную ничью с Минаем – Динамо оторвалось на три очка

Еще в первом тайме Лассина Траоре заработал пенальти, который сам и реализовал. Шахтер повел в счете, играя вдесятером, но не удержал победу. На 76-й минуте Рустам Ахмедзаде ударом головой пробил Андрея Пятова и сравнял счет. Уже в компенсированное время Монзуль показала еще две красные карточки – Кулиев получил вторую желтую за срыв атаки, а Додо пошел выяснять отношения, за что был награжден прямой красной. Как следствие, бразильские защитники не сыграют в следующем туре УПЛ против СК Днепр-1.

1:1 – "горняки" не смогли порадовать своих поклонников в день Донецка и День шахтера. Динамо оторвалось от "оранжево-черных" уже на 3 очка.

Минай – Шахтер: видео голов и обзор матча 29 08 2021