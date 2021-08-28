Португалец посетил город Торецк Донецкой области на линии разграничения, сообщает пресс-служба "горняков".

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Фонсека принял участие в клубном проекте "Давай, играй!". Дети были очень рады визиту бывшего тренера Шахтера. Паулу пообщался с ними, раздал автографы и сделал фото на память со всеми желающими.

Напомним, португалец тренировал Шахтер с 2016 по 2019 годы, приведя клуб к победам в трех чемпионатах Украины и трех Кубках Украины. Также Фонсека успел жениться на украинке Екатерине Остроушко.

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