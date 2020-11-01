Минай и Рух в турнирной таблице располагались прямо над дном турнирной таблицы, где прочно засел Львов, а по ожидаемым очкам эти коллективы держались даже ниже "горожан". Впрочем, у подопечных Василия Кобина была хотя бы одна победа, да и в предыдущем туре они едва не переиграли Колос, а вот у команды Ивана Федыка в активе было всего два очка – они даже у Львова не выиграли. Сегодня Руху нужно было побеждать любой ценой, ведь более слабых соперников уже быть не могло.

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Первый тайм полностью оправдал ожидания от встречи. Скорости были низкими, голевых моментов не возникало, болельщики скучали, и только единоборств было предостаточно. Кто хотел вернуть 90-е – вот, качайте и наслаждайтесь. В первые 20 минут был лишь удар Маембе с острого угла (неточный) и замыкание Кныша головой в руки Бандуре, в последующие 25 – выстрел Копины с дальней дистанции (слабый, в руки Поповичу) и удар Сакива со штрафного (Бандура спокойно парировал). Был также эпизод, когда Шиндер цеплялся за скидку в центре штрафной, но пробить Антон так и не сумел. В конце концов, первый тайм завершился без голов. Страшно даже представить, на сколько ожидаемых забитых мячей наиграли команды до перерыва.

Второй тайм особо не отличался от первого, но интересных событий в нём было побольше. Так, уже на 47-й минуте Лопирёнок требовал пенальти, но касание к нему на "точку" не тянуло. Следующий перспективный момент случился аж на 59-й минуте – и сразу завершился голом Руха! Отличился Стаменкович, который после подачи со стандарта воспользовался ошибкой Поповича на выходе, но гол отменили из-за косплея Марадоны. Милош забил рукой. Минай сразу же ответил рывком Нуриева с хорошим ударом, но Бандура перевёл его на угловой.

Нервов на поле стало больше, скорости поднялись, а вот остротой команды радовали очень редко. Следующий эпизод, после которого счёт мог быть открыт, произошёл на 70-й минуте – это Кожанов мощно пробил с дистанции, но мяч пролетел над перекладиной. Федорчук на 79-й ответил ударом в падении через себя, но получилось очень неточно. Между этими моментами Минай выглядел значительно активнее, да и после него Рух заметно прижимался к своим воротам, но контратаковать львовяне не забывали. К сожалению, с последним пасом у гостей сегодня была настоящая беда.

В таком духе матч и подошел к концу. Голов болельщики так и не увидели. Минай набрал шесть очков, поднявшись на одиннадцатую позицию, а Рух, имея в активе три зачётных балла, остался на предпоследней строчке в турнирной таблице. Безвыигрышная серия львовян, с учётом кубкового поражения, составляет уже девять матчей.

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