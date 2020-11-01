Экс-полузащитник Шахтера, Карпат и сборной Украины Денис Кожанов в свое время мог перейти в лагерь "сине-белых".

"Я слышал эту историю, но, кажется, это скорее слухи. Я не знаю о конкретике. Может президент Дыминский общался, но я не в курсе.

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Когда-то давно он сказал, что мной интересовалось Динамо. Насколько это было серьезно – не знаю", – сказал Кожанов в комментарии каналу "Футбол".

Напомним, Кожанов воспитывался в системе Мариуполя и донецкого Шахтера. Его контракт более 10 лет принадлежал "горнякам", но закрепиться в команде он так не сумел. Наибольшего успеха Денис достиг, играя за львовские Карпаты. Имеет в своем активе четыре поединка за национальную сборную Украины. Сейчас 33-летний футболист защищает цвета закарпатского Миная.

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