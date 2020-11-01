Минай і Рух у турнірній таблиці розташовувались прямо над дном турнірної таблиці, де міцно засів Львів, а за очікуваними очками ці колективи трималися навіть нижче за "містян". Втім, у підопічних Василя Кобіна була хоча б одна перемога, та й в попередньому турі вони ледь не переграли Колос, а от у команди Івана Федика в активі було всього два очки – вони навіть у Львова не виграли. Сьогодні Руху потрібно було перемагати за будь-яку ціну, адже слабших суперників вже бути не могло.

Кожанов пригадав, як міг перейти в Динамо

Перший тайм повністю виправдав очікування від зустрічі. Швидкості були низькими, гольових моментів не виникало, вболівальники нудьгували, і лише єдиноборств було вдосталь. Хто хотів повернути 90-ті – ось, качайте та насолоджуйтесь. У перші 20 хвилин був лише удар Маємбе з гострого кута (неточний) та замикання Книша головою в руки Бандурі, в наступні 25 – постріл Копини з дальньої дистанції (слабенький, в руки Поповичу) та удар Саківа зі штрафного (Бандура спокійно парирував). Був також епізод, коли Шиндер чіплявся за скидку в центрі карного майданчика, але пробити Антон так і не зумів. Зрештою, перший тайм завершився без голів. Страшно уявити, на скільки очікуваних забитих м'ячів награли команди до перерви.

Другий тайм особливо не відрізнявся від першого, але цікавих подій у ньому було побільше. Так, вже на 47-й хвилині Лопирьонок вимагав пенальті, але дотик до нього на "точку" точно не тягнув. Наступний перспективний момент стався аж на 59-й хвилині – і одразу завершився голом Руха! Відзначився Стаменковіч, який при подачі зі стандарту з правого флангу скористався помилкою Поповича на виході, однак гол скасували через косплей Марадони. Мілош забив рукою. Минай одразу ж відповів ривком Нурієва з непоганим ударом, але Бандура перевів його на кутовий.

Нервів на полі побільшало, швидкості піднялися, а от гостротою команди тішили дуже рідко. Наступний епізод, після якого рахунок міг бути відкритим, стався на 70-й хвилині – це Кожанов потужно пробив з дистанції, однак м'яч пролетів над поперечкою. Федорчук на 79-й відповів ударом у падінні через себе, але вийшло дуже неточно. Між цими моментами Минай виглядав значно активніше, та і після нього Рух помітно притискався до власних воріт, але контратакувати львів'яни не забували. На жаль, із останнім пасом у гостей сьогодні була справжня біда.

В такому дусі матч і добіг кінця. Голів вболівальники так і не побачили. Минай набрав шість очок, піднявшись на одинадцяту позицію, а Рух, маючи в активі три залікових бали, залишився на передостанній сходинці в турнірній таблиці. Безвиграшна серія львів'ян, з урахуванням кубкової поразки, становить вже дев'ять матчів.

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