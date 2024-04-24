Закарпатський клуб опублікував висновки щодо пропозицій Дмитру Нємчанінову та Євгену Скибі здати матч проти Динамо за винагороду.

"Минай провів внутрішнє розслідування за фактом спроби залучення гравців нашого клубу до організації матчів з фіксованим результатом.

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За результатами внутрішнього розслідування Минай не має жодних підстав підозрювати футболістів у нечесній грі та висловлює повну довіру гравцям й тренерському штабу.

Водночас інформуємо, що Минай співпрацює зі Службою внутрішніх розслідувань протиправної поведінки учасників футбольних змагань УАФ. Слідчі дії тривають. Клуб зобов'язується надалі сприяти слідству, аби в результаті допомогти побороти такі явища в українському футболі, як "договірні" матчі та матчі з фіксованим результатом", – йдеться в офіційній заяві закарпатців.

Нагадаємо, поєдинок-догравання 16-го туру УПЛ між Минаєм та Динамо завершився перемогою киян з рахунком 3:1 – автоголом у цій грі відзначився саме Нємчанінов.

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