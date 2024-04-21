"Милевский заканчивал карьеру в Минае. И мы решили на твиче сделать стрим с бывшим игроком Миная и нынешними, пригласив Немчанинова и Скибу. Я предложил встретиться на чай, Немчанинов согласился. У нас зашел разговор о предстоящем матче Миная с Динамо. Я знал, что Шахтер стимулировал Минай в размере 100 тысяч за ничью и 150 за победу над Динамо. Немчанинов мне подтвердил эту информацию.

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Но у меня была еще инсайдерская информация, что некоторые игроки Миная намерены слить матч Динамо. Немчанинов сказал, что это неправда. Я решил прощупать Скибу. Он тоже подтвердил, что Шахтер стимулирует Минай, но опроверг, что игроки ужгородского клуба намерены сдать матч.

А дальше вы сами все видели. Немчанинов, который говорит, что я ему якобы предлагал пять тысяч долларов, а он отказался, каким-то чудом забивает автогол. Ну смешно же. Я думаю, Минай играл честно, кроме Немчанинова. Его действия и автогол выглядели подозрительно.

Какой была моя цель поездок к Немчанинову и Скибе? Я акционер букмекерской конторы в Испании. У нас пошли аномальные ставки на -1,5 Динамо. Я, чтобы не потерять деньги, решил прощупать – что происходит в Минае. Поэтому я поехал к Скибе и Немчанинову, чтобы у них спросить: будут ли они бороться? А тут еще повод хороший – приглашение на твич.

Почему они говорят, что я им предлагал по пять тысяч долларов? Не знаю. Возможно, им поступало от кого-то предложение, но точно не от меня. Я с ними встретился, чтобы узнать, будут ли они играть честно, чтобы наша контора не потеряла деньги.

Я уже дал показания в УАФ и предоставил скрины абсолютно невинных переписок с Немчаниновым и Скибой, где приглашал их на совместный стрим, и не более", – рассказал Третьяк в комментарии Украинскому футболу.

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