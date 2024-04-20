Журналист и комментатор Роман Бебех ошарашил футбольную общественность инсайдом о попытках финансово повлиять на игроков закарпатского клуба перед поединком с Динамо.

Двое игроков Миная получили предложение сдать игру с Динамо, сообщает Telegram-канал "Бомбардир".

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По информации источника, футболистам было предложено "реализовать комфортную уверенность" за 5 тысяч долларов. Игроки отказались.

Отмечается, что человек, который сделал такое предложение, ранее уже попадал в похожие истории. Он не является работником ни одного из клубов.

Руководство Миная написало соответствующее письмо в УАФ с просьбой разобраться в ситуации и провело объяснительную беседу с каждым футболистом команды.

Напомним, поединок-доигровка 16-го тура УПЛ между Минаем и Динамо завершился победой киевлян со счетом 3:1.

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