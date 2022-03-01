"Большая футбольная семья не оставит в беде друг друга. Поэтому помогаем как можем. Тренерский штаб донецкого Шахтера на этот период решил покинуть Украину и отправиться домой, в Италию.

Де Дзерби со словами "Слава Украине" покинул нашу землю

И за помощью в организации этого процесса обратились к Минаю и лично к президенту клуба Валерию Пересоляку. Именитых специалистов приняли в Ужгороде и помогли с организацией выезда в Италию. Надеемся, что скоро увидимся с тренерским штабом Шахтера в мирной Украине и снова сыграем с "горняками" в футбол!" – сообщила пресс-служба закарпатцев на своей странице в социальной сети Facebook.

К слову, на стадионе Минай организован приют для временных переселенцев из пострадавших от войны регионов. Также принимают необходимые вещи для волонтеров и переселенцев.

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