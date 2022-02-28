Итальянский специалист со всеми своими помощниками принял решение вернуться на родину. Перед отлетом он обратился к украинцам.

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"Мы сейчас отправляемся домой и сможем обнять всех наших близких. Для нас это хорошо. Но на самом деле нам больно, ведь здесь есть наши друзья, наши украинские игроки, которые живут в очень сложный момент. До сих пор идет война. Мы не будем счастливы, пока она не завершится. Всех обнимаем, слава Украине", – заявил Де Дзерби.

Ранее Роберто отмечал, что покинет Киев и саму Украину только тогда, когда будет уверен в безопасности всех своих подопечных. Сегодня наши земли покинули все легионеры.