"Мы предупредили гостей, сказали, что лучше играть в 13:00, чем в 15:00. Потому что жара больше в третьем часу, чем в первом.

Потенциальное увольнение Лалатовича в видеообзоре матча Минай – Заря – 1:1

Мы тренировки проводим в 11:00, поэтому прекрасно понимаем все эти нюансы. В Ужгороде высокая влажность, с 15:00 до 17:00 жара еще выше. Заря просила перенести начало матча на более позднее время, но я сказал, что если начнем в три, то будет труднее. Мы знаем Ужгород, понимаем нюансы, поэтому выбираем такие варианты. С Шахтером тоже будем в 13:00 играть", – цитирует Шарана официальный сайт Миная.

Напомним, встреча между Минаем и Зарей завершилась со счетом 1:1. После матча наставник луганчан Ненад Лалатович объявил, что подает в отставку.

Заря снова потеряла очки, расписав результативную ничью с Минаем