Потенциальное увольнение Лалатовича в видеообзоре матча Минай – Заря – 1:1
16:52 - Читати українською
Минай и Заря поделили очки в 5 туре УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча.
Викентий Волошин 17’
17’ Викентий Волошин
Заря вышла вперед благодаря бильярдному удару Волошина. Старания партнеров нивелировал Джордан, который сбил Твердохлеба и "привез" глупый пенальти. Витенчук с "точки" пробил четко.
Заря снова потеряла очки, расписав результативную ничью с Минаем.
Команды имели кучу моментов до завершения матча, но реализация была ужасной. Особенно насмешил Герреро, который с нескольких метров махнул мимо мяча. 1:1 – Минай останавливает призера УПЛ и может "уволить" Лалатовича, который подал в отставку.
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