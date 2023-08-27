Минай и Заря поделили очки в 5 туре УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча.

Заря вышла вперед благодаря бильярдному удару Волошина. Старания партнеров нивелировал Джордан, который сбил Твердохлеба и "привез" глупый пенальти. Витенчук с "точки" пробил четко.

Заря снова потеряла очки, расписав результативную ничью с Минаем.

Команды имели кучу моментов до завершения матча, но реализация была ужасной. Особенно насмешил Герреро, который с нескольких метров махнул мимо мяча. 1:1 – Минай останавливает призера УПЛ и может "уволить" Лалатовича, который подал в отставку.