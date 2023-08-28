Головний тренер закарпатців Володимир Шаран розповів, чому "лиси" не задовольнили прохання луганців зсунути старт поєдинку 5-го туру чемпіонату України на 2 години пізніше.

"Ми попередили гостей, сказали, що краще грати о 13:00, ніж о 15:00. Бо спека більша у третій годині, ніж у першій.

Потенційне звільнення Лалатовіча у відеоогляді матчу Минай – Зоря – 1:1

Ми тренування проводимо об 11:00, тому чудово розуміємо всі ці нюанси. В Ужгороді висока вологість, з 15:00 до 17:00 спека ще вища. Зоря просила перенести початок матчу на більш пізній час, але я сказав, що якщо розпочнемо о третій, то буде важче. Ми знаємо Ужгород, розуміємо нюанси, тому обираємо такі варіанти. З Шахтарем теж будемо о 13:00 грати", – цитує Шарана офіційний сайт Миная.

Нагадаємо, зустріч між Минаєм і Зорею завершилась з рахунком 1:1. Після матчу наставник луганців Ненад Лалатовіч оголосив, що подає у відставку.

Зоря знову втратила очки, розписавши результативну нічию з Минаєм