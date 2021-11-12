Закарпатский Минай снова столкнулся с финансовыми проблемами – будущее клуба под большим вопросом.

Владелец Миная Валерий Пересоляк прекратил финансирование клуба, поскольку "охладел к команде и потерял эмоции к клубу", сообщает Telegram-канал Бомбардир.

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Отмечается, что в Минае никто не понимает, что будет дальше с клубом. Есть вероятность, что Пересоляк снова возобновит интерес к футболу и снова будет финансировать закарпатский клуб. Добавим, что в конце прошлого сезона закарпатцы были на грани исчезновения из-за санкций в отношении президента.

К слову, Минай занимает 15 место в чемпионате Украины, имея в активе 8 очков. Ниже всего Мариуполь, в активе которого 7 пунктов.

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