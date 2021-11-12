Бывший тренер Карпат, московского Спартака и Краснодара Олег Кононов может вернуться в украинский чемпионат.

Колос имеет список претендентов на место нового наставника команды. Президент клуба Андрей Засуха уже провел переговоры с Романом Григорчуком и Дмитрием Михайленко, но это далеко не весь список соискателей, сообщает Динамомания.

Колос провел переговоры с Григорчуком и Михайленко, – источник

Кроме них, Колос рассматривает кандидатуру экс-тренера Краснодара, московского Спартака и Карпат Олега Кононова. Еще одним претендентом является бывший тренер академии Шахтера Патрик ван Леувен, недавно уволенный из Маккаби Тель-Авив.

Напомним, после 14-ти туров Колос в турнирной таблице УПЛ занимает 11-ю строчку, имея в своем активе 11 очков.

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