Колос может пригласить Кононова на должность наставника – конкуренцию составит экс-тренер Шахтера
Бывший тренер Карпат, московского Спартака и Краснодара Олег Кононов может вернуться в украинский чемпионат.
Колос имеет список претендентов на место нового наставника команды. Президент клуба Андрей Засуха уже провел переговоры с Романом Григорчуком и Дмитрием Михайленко, но это далеко не весь список соискателей, сообщает Динамомания.
Колос провел переговоры с Григорчуком и Михайленко, – источник
Кроме них, Колос рассматривает кандидатуру экс-тренера Краснодара, московского Спартака и Карпат Олега Кононова. Еще одним претендентом является бывший тренер академии Шахтера Патрик ван Леувен, недавно уволенный из Маккаби Тель-Авив.
Напомним, после 14-ти туров Колос в турнирной таблице УПЛ занимает 11-ю строчку, имея в своем активе 11 очков.
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