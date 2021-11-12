Закарпатський Минай знову зіштовхнувся з фінансовими проблемами – майбутнє клубу під великим питанням.

Власник Миная Валерій Пересоляк припинив фінансування клубу, оскільки "охолов до команди та втратив емоції до клубу", повідомляє Telegram-канал Бомбардир.

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Зазначається, що у Минаї ніхто не розуміє, що буде далі з клубом. Існує ймовірність, що Пересоляк знову відновить інтерес до футболу та знову фінансуватиме закарпатський клуб. Додамо, що наприкінці минулого сезону закарпатці були на межі зникнення через санкції щодо президента.

До слова, Минай наразі посідає 15 місце у чемпіонаті України, маючи в активі 8 очок. Нижче лише Маріуполь, в активі якого 7 пунктів.

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