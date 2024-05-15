Одесский клуб уже начинает подготовку к новому сезону, подыскивая кандидатов на усиление состава.

Черноморец интересуется сразу двумя игроками СК Днепр-1, сообщает FCDnipro.com.

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По информации источника, "моряки" изучают возможность подписания полузащитника Руслана Бабенко и форварда Александра Филиппова. Контракты обоих футболистов с днепровским клубом истекают 30 июня.

Напомним, 31-летний Бабенко – воспитанник Днепра. Успел поиграть за Волынь, Сталь, Зарю, Черноморец, донецкий Олимпик, Полесье, Металлист, норвежский Буде-Глимт и польский Ракув. В текущем сезоне провел за днепрян 31 матч во всех турнирах, в которых забил 1 гол. Transfermarkt оценивает его в 600 тысяч евро.

31-летний Филиппов начинал в киевском Арсенале. Выступал за Мариуполь, краматорский Авангард, Десну, бельгийский Сент-Трюйден и латвийскую Ригу. За СК Днепр-1 в нынешнем первенстве забил 8 голов и отдал 3 ассиста в 25 поединках. Transfermarkt правит за него 500 тысяч евро.

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