Лівий захисник "гірників" Андрій Булеза знову гратиме на Закарпатті.

19-річний гравець Шахтаря приєднався до Миная, повідомляє прес-служба закарпатців. Орендна угода розрахована до літа 2023 року.

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Булеза у поточному сезоні провів за "гірників" 7 поєдинків у Юнацькій лізі УЄФА, відзначившись голом у ворота Лейпцига та асистом проти Селтіка. У чемпіонаті серед юнаків встиг награти 13 матчів.

Варто зауважити, що Андрій родом із села Заріччя Закарпатської області. Раніше він тренувався під керівництвом нинішнього спортивного директора Миная Сергія Білана. Також захисник грає за юнацьку збірну України U-19, у якій є капітаном.

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