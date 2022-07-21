Украинский защитник Иван Трубочкин стал игроком Миная, сообщает официальный сайт закарпатского клуба.

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29-летний футболист согласовал с "лисами" годовой контракт и выбрал себе футболку с номером 3.

Напомним, Трубочкин – воспитанник Динамо. Успел поиграть за шведский Умео, белорусский Крумкачы, киевский Арсенал, одесский Черноморец, тбилисское Динамо и донецкий Олимпик (дважды). С января 2022 года оставался без команды. В составе молодежной сборной Украины провел 7 матчей. Transfermarkt оценивает игрока в 100 тысяч евро.

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