Минай оголосив про підписання екс-захисника Динамо
Закарпатський клуб продовжує комплектувати команду перед стартом нового сезону.
Український захисник Іван Трубочкін став гравцем Миная, повідомляє офіційний сайт закарпатського клубу.
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29-річний футболіст узгодив з "лисами" однорічний контракт і обрав собі футболку з номером 3.
Нагадаємо, Трубочкін – вихованець Динамо. Встиг пограти за шведський Умео, білоруський Крумкачі, київський Арсенал, одеський Чорноморець, тбіліське Динамо та донецький Олімпік (двічі). З січня 2022-го залишався без команди. У складі молодіжної збірної України провів 7 матчів. Transfermarkt оцінює гравця у 100 тисяч євро.
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