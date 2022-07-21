Нападающий Десны Максим Дегтярев продолжит карьеру в Таразе, сообщает пресс-служба казахского клуба.

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29-летний футболист перебрался в новую команду в статусе свободного агента. Сроки и условия соглашения не сообщаются, однако Transfermarkt отмечает, что контракт был подписан до завершения сезона – до 31 декабря 2022 года. Украинец выбрал себе футболку с номером 79.

Напомним, Дегтярев – воспитанник луганского футбола. Профессиональную карьеру начал в алчевской Стали в 2011 году. Успел поиграть за донецкий Металлург, Краматорск, Полтаву, Олимпик и Десну. В прошлом сезоне провел за черниговцев 12 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол. Transfermarkt оценивает игрока в 250 тысяч евро.

К слову, Десна не сможет принять участие в следующем розыгрыше чемпионата Украины из-за значительных повреждений клубной инфраструктуры, нанесенных российскими оккупантами.

Тараз после 15-ти туров идет в турнирной таблице чемпионата Казахстана пятым, отставая от лидера – Актобе – на 6 очков.

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