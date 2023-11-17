Желько Любенович во время выступлений за Зарю / фото: клубный сайт

"Лисы" неудачно стартовали в текущем сезоне. Команда расположилась на последнем месте, имея лишь шесть набранных очков в 14 турах.

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Неудачные результаты заставляют руководство Миная задуматься о смене тренера. По информации Sport Arena, заменить Владимира Шарана на тренерской скамье может экс-игрок Зари Желько Любенович. Сербский специалист получил диплом УЕФА категории PRO в 2022 году.

Любенович, кроме Зари, выступал также за Таврию, Кривбасс и Александрию. Он сыграл в УПЛ более 300 матчей. В 2018 сербский специалист завершил игровую карьеру. Желько Любенович работал тренером-селекционером Зари, был ассистентом тренера в составе U-19.

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