Нынешний наставник Миная Владимир Шаран отказался от комментариев по поводу своего будущего в клубе.

Минай остается единственной командой, которая до сих пор не побеждала в текущем сезоне украинской Премьер-лиги. Как сегодня, 14 ноября, сообщило ТаТоТаке, руководство закарпатского клуба планирует изменения на тренерском мостике команды

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"Без комментариев. Мне сейчас нельзя давать информацию, пока я не приехал в Ужгород", – сказал Шаран в комментарии sport-express.ua

"Я ничего комментировать не буду. В каждом клубе ведутся такие разговоры, и в Шахтере ведутся – когда назначают нового тренера, то могут уже искать нового. Не раскачивайте меня на разговор, я говорить не буду", – заявил директор Миная Артем Письменный.

Стоит отметить, что СМИ "сватают" в Минай Александра Головко, Руслана Костышина и Ивана Федыка.

Напомним, Минай занимает последнее место турнирной таблицы УПЛ после 14 сыгранных матчей. Команда Владимира Шарана имеет в своем активе 6 зачетных пунктов.

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