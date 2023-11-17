Желько Любеновіч під час виступів за Зорю / фото: клубний сайт

Закарпатці невдало стартували в поточному сезоні. Команда розташувалась на останньому місці, маючи лише шість набраних очок в 14 турах.

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Такі результати змушують керівництво Миная задуматися про зміну тренера. За інформацією Sport Arena, замінити Володимира Шарана на тренерській лаві може екс-гравець Зорі Желько Любеновіч. Сербський фахівець отримав диплом УЄФА категорії PRO у 2022 році.

Любеновіч, окрім Зорі, виступав також за Таврію, Кривбас та Олександрію. Він зіграв в УПЛ понад 300 матчів. У 2018 сербський фахівець завершив ігрову кар'єру. Желько Любеновіч працював тренером-селекціонером Зорі, був асистентом тренера у складі U-19.

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