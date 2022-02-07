Полузащитник Зари Максим Казаков может продолжить карьеру в Минае, сообщает Zaryalg.com.

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26-летний футболист не поехал с луганцами на второй сбор в Турцию и находится на просмотре в закарпатском клубе.

Напомним, Казаков – воспитанник Динамо. В Зарю перешел в августе 2018-го. Дебютировал в УПЛ в сентябре этого же года в матче против Арсенала. В текущем сезоне провел за команду Виктора Скрпиника всего один поединок, результативными действиями не отмечался. Его контракт с луганчанами действует до 30 июня 2023 года. Transfermarkt оценивает игрока в 150 тысяч евро.

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