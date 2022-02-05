В субботу, 5 февраля, Заря взяла курс на Турцию, где проведет второй зимний сбор, сообщает официальный сайт "мужиков".

Кочергин и Заря уладили конфликт – хавбек возвращается в первую команду, – СМИ

Виктор Скрипник взял с собой 32 футболиста. В список избранных попали: Ахмед Алибеков, Сергей Булеца, Виталий Вернидуб, Александр Гладкий, Захедитабар Шахаб, Максим Имереков, Владислав Кабаев, Максим Лунев, Егор Назарина, Жуниньо, Денис Фаворов, Дмитрий Хомченовский, Ловро Цвек, Даниил Алефиренко, Дмитрий Мацапура, Игорь Снурницын, Раймонд Овусу, Александр Сапутин, Антон Жилкин, Гильерме Смит, Максим Хлань, Назар Байрук, Денис Нагнойный, Максим Смиян, Абдулла Абдуллаев, Артем Громов, Даниил Скорко, Юрий Тлумак, Валерий Дубко и Владислав Кочергин. Из-за травм пропустят сбор Фагундес Кристиан и Евгений Смирный.

Разместиться команда в отеле Susesi Luxury Resort. За границей "луганцы" пробудут до 17 февраля включительно.

Первый поединок в УПЛ во второй части сезона Заря проведет на выезде против Миная 26 февраля.

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