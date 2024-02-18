Контрольні матчі

Оболонь – ЮКСА – 1:0

Гол: Суханов, 70, пен.

Минай – Нива Т – 1:0

Гол: Ременяк, 53

Зоря – Вальмієра – 2:1

Голи: Ндур, 59, Герреро, 85 – Порсан-Клеман, 66

Вилучення: Бутко, 82 (Зоря)

Оболонь мінімально перемогла представника Другої ліги – ЮКСА. Єдиний гол у зустрічі забив Суханов на 70-й хвилині, реалізувавши пенальті. Так само скромно здобув перемогу Минай над тернопільською Нивою (Перша ліга) – єдиний гол у грі забив Ременяк на 53-й хвилині.

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Відео гола Оболоні:

Зоря ж зуміла в меншості перемогти Вальмієру. Перший тайм пройшов без голів, але по перерві Ндур отримав м'яч у штрафному та пробив у нижній кут. Порсан-Клеман дуже швидко відновив паритет – захисники Зорі залишили його вільного на лінії штрафного.

Під час гри сталась сутичка, в якій одразу кілька гравців отримали жовті картки, зокрема і Богдан Бутко. А трохи пізніше капітан луганців отримав другу жовту через суперечки з суддею. Але Зоря в меншості провела результативну атаку, яка принесла перемогу. Слесар розігнав контратаку та віддав на Герреро, який спокійно покотив м'яч повз воротаря.

Відеоогляд матчу Зоря – Валмієра:

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