У поєдинку 23-го туру чемпіонату Греції між Панатінаїкосом та Ламією на передній план знову вийшли колишні легіонери Динамо та Шахтаря.

Чемпіонат Греції 2023/24, 23-й тур

Панатінаїкос – Ламія – 2:2

Голи: Бернард, 45+3, Єремеєфф, 59 – Карлітос, 45+1, Цілуліс, 68

Вилучення: Рубен Мартінес, 39 (Ламія)

У стартовому складі Панатінаїкоса вийшли екс-зірки Шахтаря та Динамо – Бернард та Вербіч, а от у складі суперників з перших хвилин на поле вийшов Сідклей – ще один колишній динамівець. Проте, уже на 14-й хвилині колишніх представників УПЛ на полі поменшало: Вербіч травмувався та був замінений. На 39-й хвилині Ламія залишилась в меншості – пряму червону отримав Рубен Мартінес.

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Голи почали забивати перед перервою. Повела в рахунку Ламія, а автором гола став Карлітос. Іспанцю асистував Сідклей, який віддав передачу з флангу, а сам Карлітос організував фантастичне соло через увесь штрафний суперників.

Через 2 хвилини рахунок став 1:1. Після розіграшу штрафного Панатінаїкос розвинув атаку другим темпом, Мансіні знайшов пасом вільного Бернарда, який ударом в дотик і зрівняв рахунок не без допомоги рикошету. На другий тайм на поле вийшов Єремеєфф, який вже через 15 хвилин вивів Панатінаїкос вперед. Ламія відігралась у меншості – Зоран Тошіч (екс-легіонер московського ЦСКА) асистував Цілулісу. Гра так і завершилась з рахунком 2:2.

Таким чином, Панатінаїкос набрав 51 пункт, зрівнявшись з ПАОКом за очками (в "біло-чорних" гра в запасі). Ламія з 34 балами розташувалась на шостій позиції.

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Goal: Carlitos | Panathinaikos 0-1 PAS Lamia pic.twitter.com/KD4ryiOxMo — wants live stream? follow @GoalSpotHD (@TBarnes58733) February 17, 2024