Украинский защитник Александр Мельник может продолжить карьеру в Минае, сообщает Telegram-канал "УПЛ жива".

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Отмечается, что переговоры находятся на продвинутой стадии и о трансфере будет объявлено уже в ближайшее время. 23-летний защитник присоединится к закарпатцам в статусе свободного агента.

Напомним, Мельник – воспитанник Динамо. В структуре киевского клуба находился с 2016 по 2019 годы, но за главную команду так и не дебютировал (выступал в аренде за киевский Арсенал и Александрию). С 2019-го стал полноценным игроком Александрии, откуда одалживался на полгода Минаем. 24 августа 2023 года покинул команду Руслана Ротаня. Transfermarkt оценивает игрока в 300 тысяч евро.

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