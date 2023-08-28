Український захисник Олександр Мельник може продовжити кар'єру в Минаї, повідомляє Telegram-канал "УПЛ жива".

Минай відмовив Зорі у перенесенні початку матчу УПЛ – Шаран пояснив мотиви такого рішення

Зазначається, що переговори перебувають на просунутій стадії і про трансфер буде оголошено вже найближчим часом. 23-річний оборонець приєднається до закарпатців у статусі вільного агента.

Нагадаємо, Мельник – вихованець Динамо. У структурі київського клубу перебував з 2016 по 2019 роки, але за головну команду так і не дебютував (виступав в оренді за київський Арсенал і Олександрію). З 2019-го став повноцінним гравцем Олександрії, звідки позичався на півроку Минаєм. 24 серпня 2023 року покинув команду Руслана Ротаня. Transfermarkt оцінює гравця у 300 тисяч євро.

Зоря знову втратила очки, розписавши результативну нічию з Минаєм