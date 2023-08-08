Тимур Кораблин близок к тому, чтобы перебраться в Закарпатье для получения игровой практики.

Полузащитник Кривбасса Тимур Кораблин может продолжить карьеру в Минае, сообщает Sport.ua.

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21-летний хавбек уже прибыл в расположение закарпатской команды. Если осмотр будет успешным, то, скорее всего, речь пойдет о выступлениях за Минай на правах аренды.

Напомним, Кораблин – воспитанник запорожского Металлурга. В Кривбассе он с июля 2022 года. В прошлом сезоне провел за команду Юрия Вернидуба 11 матчей, в которых забил 1 гол. Его контракт с криворожанами действует до 30 июня 2025 года. Transfermarkt оценивает его в 150 тысяч евро.

К слову, Минай после 2-х туров идет в турнирной таблице УПЛ последним.

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