Новичок черкасского клуба Сергей Рыбалка выбыл из игры на неопределенное время.

Полузащитник ЛНЗ Сергей Рыбалка получил повреждение в стартовом матче нового сезона УПЛ против Черноморца и вынужден был просить замену. По информации Sport.ua, травма оказалась значительно серьезнее, чем казалось сначала.

Экс-игрок Динамо и сборной Украины признался, почему принял предложение новичка УПЛ

Экс-хавбек сборной Украины уже пропустил поединок 2-го тура с Минаем и точно не сможет помочь в противостоянии с Кривбассом, которое состоится 13 августа. По информации источника, медперсонал ЛНЗ прилагает усилия, чтобы Рыбалка вернулся в строй к матчу 4-го тура с Полесьем.

Напомним, Сергей стал игроком ЛНЗ на правах свободного агента после того, как покинул Александрию этим летом. Черкащане после 2-х туров идут в турнирной таблице УПЛ на шестой строчке (набрав 3 очка).

ЛНЗ одержал дебютную победу в УПЛ, разгромив Минай на выезде